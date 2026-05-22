​​

header logo

La Gazzetta dello Sport: La gara degli addii in casa Fiorentina

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per la gara tra Fiorentina e Atalanta, che per entrambi i club potrebbe segnare un punto prima della rivoluzione estiva. 

Pagina 28

A pagina 28 si legge sulle due squadre: “L'ultima, poi si cambia”. E sulla Fiorentina: “Viola al ballo finale. Da Dodo a Gosens, la gara degli addii”. 

Sul viaggio negli States

Sempre a pagina 28, si legge nella parte inferiore: “Paratici e Ferrari da Commisso”. 

Notizie correlate
💬 Commenti