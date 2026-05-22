La Gazzetta dello Sport: La gara degli addii in casa Fiorentina
Su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per la gara tra Fiorentina e Atalanta, che per entrambi i club potrebbe segnare un punto prima della rivoluzione estiva.
Pagina 28
A pagina 28 si legge sulle due squadre: “L'ultima, poi si cambia”. E sulla Fiorentina: “Viola al ballo finale. Da Dodo a Gosens, la gara degli addii”.
Sul viaggio negli States
Sempre a pagina 28, si legge nella parte inferiore: “Paratici e Ferrari da Commisso”.
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