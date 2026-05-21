La Gazzetta dello Sport: Il centrocampo non si tocca, le tre certezze viola

Un articolo dedicato alla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Il titolone è: “Il centro non si tocca”. Ovvero: “Fagioli e Ndour con Mandragora Rivoluzione viola ma non in mezzo”. Sommario: “La Fiorentina cambia tutti i reparti tranne uno: i tre italiani saranno ancora i pilastri della squadra”.

Le certezze

Articolo che inizia così: “In mezzo alla rivoluzione, il cuore viola non cambia perché il centrocampo ad ora è confermato in blocco. La Fiorentina ripartirà dalle certezze: Fagioli, Mandragora e Ndour, i titolari di questa stagione, saranno la prima base del reparto in vista della prossima”.