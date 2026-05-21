Fortini verso la Premier League, la Fiorentina sta per perdere un altro giocatore costruito in casa
L'interesse del Bournemouth per Niccolò Fortini non può essere considerato una semplice suggestione di mercato. Il club inglese segue da oltre un mese il terzino della Fiorentina e nelle ultime settimane ha contattato l'entourage del giocatore. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione.
Contratto in scadenza
Una pista ‘caldissima’ questa e la Fiorentina è stata informata dagli agenti del ragazzo dell'interesse proveniente dalla Premier. Sullo sfondo c'è un contratto, il suo con il club viola, in scadenza nel 2027 e una trattativa per il rinnovo non semplice.
Il tatuaggio
Il richiamo inglese pesa molto per il ragazzo che ha sempre avuto il sogno di giocare in Inghilterra e sul braccio sinistro ha tatuata la frase, “Fa' che i tuoi sogni diventino realtà”, con Wembley sullo sfondo.