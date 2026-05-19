Non solo Italia: Fortini piace anche in Premier League. I dettagli
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, è vivo l'interesse del Bournemouth per Niccolò Fortini, terzino classe 2006 della Fiorentina, sul quale già si sono fatte avanti varie squadre italiane, dalla Roma alla Juventus fino al Napoli.
In arrivo Rose
Al club inglese piace il giocatore ma molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare il nuovo allenatore del club Marco Rose, che sostituirà Iraola a fine stagione. Fortini andrà a scadenza nel 2027 e del rinnovo con la Fiorentina non c'è neanche l'ombra al momento.
Valutazioni in corso
L'allenatore tedesco potrebbe decidere di dare più spazio al classe 2005 argentino Julio Soler che in questa stagione ha giocato soltanto 6 partite in Premier League.
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