L'Inter vuole rifarsi il vestito azzurro: un difensore della Fiorentina e un ex viola sul taccuino per il mercato

L'Inter è fresca vincitrice del suo 21esimo scudetto, raggiunto matematicamente ieri sera con la vittoria sul Parma.

Le parole di Marotta

Tra le dichiarazioni sulla vittoria, c'è stata anche quella del presidente nerazzurro Marotta, che ha delineato un obiettivo per il domani interista: “Dovremo continuare e vedere quali sono i migliori talenti italiani”.

Nomi sul taccuino

Secondo quanto riporta tuttomwecatoweb.com, tra i nomi che l'Inter avrebbe sul taccuino ci sarebbe anche Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina già sondato in passato. Tra gli obiettivi azzurri, rientrerebbe anche Michael Kayode, attualmente al Brentford.