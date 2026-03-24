Marotta voleva un rigore contro la Fiorentina, ma gli arbitri lo smentiscono: Colombo da dieci e lode

“Dobbiamo essere più forti anche degli errori. Tanti esperti arbitrali hanno dimostrato che quello di Pongracic era calcio di rigore. Mi limito a dire questo". Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta ha avuto modo di lamentarsi per un episodio accaduto durante Fiorentina-Inter di domenica scorsa.

Rispedita al mittente

Una lamentela la sua che è però stata rispedita al mittente dai vertici arbitrali. Scrive il Corriere dello Sport che la risposta (indiretta) è nel voto che ha preso l’arbitro Colombo alla fine di Fiorentina-Inter. In pratica, un bel 10 e lode.

Il tocco di Pongracic

Un segno questo che ha ben valutato le situazioni che si sono create durante la partita, compreso il tocco di mano di Pongracic. Il pallone, dopo essere passato fra Ranieri e Pio Esposito, è da considerare “inaspettato” e come tale meno punibile.

Inoltre Pogracic sta correndo in avanti, il braccio non ha alcun extramovimento: si muove coerentemente alla corsa.