Un arbitro che porta male alla Fiorentina: Nessuna vittoria con lui. Tre partite dirette quest'anno e i viola...

La partita tra Fiorentina e Inter in programma domenica prossima sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.

I precedenti con la Fiorentina

Sicuramente non porta bene ai viola. Sei le partite e neanche una vittoria per i gigliati. Lo score è di tre pareggi e tre sconfitte.

In questo campionato è stato incrociato tre volte, tutt'e tre in casa. Nello specifico: Fiorentina-Roma 1-2, Fiorentina-Verona 1-2 e Fiorentina-Torino 2-2 con pareggio granata in pieno recupero. L'altra partita interna arbitrata è Fiorentina-Monza 2-2 della scorsa stagione.

I precedenti con l'Inter

Sono otto i precedenti con sei vittorie e due sconfitte. I ko sono Juventus-Inter 4-3 di quest'anno e Bologna-Inter 1-0 della scorsa stagione. (Dati statistici a cura di Footstats.it)