Gonzalo Rodriguez: "Fiorentina, trova la tua identità! Fagioli mi piace molto, su Mastantuono vi dico che..."

Anche Gonzalo Rodriguez, ex capitano della Fiorentina e alla Viola dal 2012 al 2017, ha avuto modo di parlare al margine del pranzo di gala di quest'oggi.

“Felicissimo di essere qui”

Queste le parole dell'ex capitano viola "È un giorno bellissimo per me, essere qui per il Centenario assieme alle leggende della Fiorentina è veramente fantastico per me. È sempre bello tornare qua: la mia esperienza a Firenze è cominciata in un albergo di Bagno a Ripoli, ed oggi ci troviamo ancora a Bagno a Ripoli ma in un contesto completamente diverso".

Sull'identità della squadra

Gonzalo ha poi proseguito: “È una Fiorentina con tanti giocatori ed un allenatore nuovo che ha bisogno di tempo: ci sarà bisogno di tempo per trovare una propria identità, che ti permette di giocare tutte le partite alla stessa maniera. Ci vuole tempo, però; oggi speriamo di vincere perché i risultati aiutano enormemente”.

Su Fagioli e Mastantuono

Infine una chiosa finale su alcuni giocatori: “Fagioli è il giocatore che mi garba di più, lo ritengo un centrocampista completo. Mastantuono ha 19 anni, deve ancora adattarsi al calcio italiano: non è facile per gli attaccanti, soprattutto se si è così giovani, ma ha tutte le qualità per far bene”.