La Fiorentina tornerà all'attacco per un obiettivo offensivo: il Wolverhampton lo fa fuori dal ritiro pre-campionato

Non si è affatto sopita la pista che porterebbe la Fiorentina a puntare su Tolu Arokodare, roccioso attaccante nigeriano in forze al Wolverhampton.

La pista inglese

Il club inglese lo avrebbe infatti lasciato fuori dal proprio ritiro pre-campionato e, come riporta Sky Sports UK, il motivo è legato alle voci di mercato che lo circondano. La Fiorentina, peraltro, ci aveva già provato recapitando un'offerta ai Wolves, che l'hanno però respinta al mittente.

Gli ultimi aggiornamenti

Sempre secondo il portale inglese, però, la Fiorentina sembra pronta a tornare all'attacco con un'offerta migliorata, mente il Trabzonspor, rivale turca dei viola nella corsa ad Arokodare, si sarebbe tirata fuori dalla causa. Nei prossimi giorni è auspicabile un nuovo contatto tra le parti.