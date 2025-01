Da Comuzzo a Pongracic, il Napoli guarda ancora in casa Fiorentina per la difesa. Nuovi contatti per il croato, le respinte del club viola

Il calciomercato della Fiorentina sembra essere condizionato anche… dal Napoli. Gli azzurri guardano in casa viola per rifare la difesa. Già è noto, infatti, l'interesse per due centrali difensivi: Marin Pongracic e Pietro Comuzzo.

Comuzzo e Pongracic piacciono al Napoli, la Fiorentina…

Il giornalista Gianluca di Marzio fa il punto della situazione. Il Napoli ha tentato di instaurare nuovi contatti per Pongracic e ha già lanciato un tentativo per Comuzzo, dopo il “no” della Fiorentina di fronte a 20 milioni di euro. In ogni caso, il club viola non apre alla partenza soprattutto del classe 2005.