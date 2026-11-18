Enzo Fernandez: "Mastantuono si allena alla grande. Ha un potenziale enorme, il futuro dell'Argentina è promettente"
Sono stati grandi protagonisti dell'Argentina i due talenti dell'albiceleste Nico Paz e Franco Mastantuono contro Costa Rica, con una doppietta a testa siglata nel match.
L'endorsment di Fernandez
Nel post partita anche Enzo Fernandez, ormai veterano dell'Argentina di Scaloni e assistman per il primo gol di Nico Paz, ha parlato dei due fantasisti di Como e Fiorentina in zona mista.
Le parole del centrocampista
“Nico e Franco hanno un potenziale enorme, si allenano molto bene e lo hanno dimostrato oggi in campo. Il futuro dell'Argentina è molto promettente e molto contento”
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