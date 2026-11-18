Sono stati grandi protagonisti dell'Argentina i due talenti dell'albiceleste Nico Paz e Franco Mastantuono contro Costa Rica, con una doppietta a testa siglata nel match.

L'endorsment di Fernandez

Nel post partita anche Enzo Fernandez, ormai veterano dell'Argentina di Scaloni e assistman per il primo gol di Nico Paz, ha parlato dei due fantasisti di Como e Fiorentina in zona mista.

Le parole del centrocampista

“Nico e Franco hanno un potenziale enorme, si allenano molto bene e lo hanno dimostrato oggi in campo. Il futuro dell'Argentina è molto promettente e molto contento”