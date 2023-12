Lorenzo Insigne alla Fiorentina? Ne parla proprio Orazio Accomando, il giornalista di DAZN che ha lanciato la notizia. Ecco i suoi aggiornamenti a Radio Bruno Toscana: “Alla Fiorentina piace parecchio Insigne, è un particolare interesse soprattutto da parte di Italiano. Si cerca un rinforzo di spessore sugli esterni”.

E aggiunge: “Resta il secondo giocatore per stipendio della MLS ed è soddisfatto di stare in Canada, ora. Il sogno del ragazzo, però, è giocare i prossimi Europei, c’è stato un confronto con Spalletti. Ingaggio? Per ora qualcosa di inimmaginabile, con gli sponsor arriva oltre i 10 milioni di euro annui. Il passo più importante deve farlo Insigne, se vuole tornare nel calcio che conta”.

E chiude: “Lauriente? Cifra del cartellino molto alta, mai facile fare affari con il Sassuolo, che vorrebbe trattenerlo”.