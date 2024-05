Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno Toscana la vittoria della Fiorentina contro il Club Brugge, partendo dal gol di Nzola: “Ieri sera ha toccato più palloni in quell'azione che nelle ultime cinque apparizioni. Quando entra in campo con la testa può dare il suo contributo, sono molto felice per lui e penso che qualunque tifoso viola lo sia. Mi sono piaciute anche le esultanze, tutte e tre senza polemica ma piene di gioia e liberazione”.

“Italiano è un grande motivatore”

Poi su Italiano ha aggiunto: “La sua dote principale è motivare la squadra, pompare energia nei giocatori. Sono convinto che saprà farlo anche a Verona, perché lui sa che il campionato non ha ancora finito. Ovviamente farà un po' di turnover, anche perché la Fiorentina è una squadra senza troppe eccellenze e in cui non c'è tutta questa differenza tra squadra uno e squadra due, se così le vogliamo chiamare".