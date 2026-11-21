Home / Edicola Viola Corriere Fiorentino: Gonçalves al centro del villaggio Redazione / 21 November 2026, 12:16 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Commenti Condividi Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Sul Corriere Fiorentino spazio alle scelte in vista di lunedì, a pagina 6: “Fantasia al potere” e in sommario: “Rodaggio finito, Gonçalves è al centro del villaggio viola e a Monza agirà da numero 10. Per una Fiorentina d'attacco”. Notizie correlate Si apre l'era Gonçalves: rodaggio finito e Vanoli convinto a osare. A Monza una Fiorentina finalmente spavalda Esplosività, guizzi, dribbling: il tutto in uno di Njie. Da quanto tempo mancavano queste doti alla Fiorentina? 💬 Commenti X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta