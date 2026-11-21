Sono serviti un paio di mesi, forse un po' più del previsto ma alla fine Pedro Gonçalves le ha scalate le gerarchie interne alla Fiorentina: l'idea di Vanoli è quella di riallacciare il filo con il pre sosta e di ripartire proprio dall'ex Sporting sulla trequarti, anche a Monza. Una sorta di "Pedro e altri dieci", sottolinea il Corriere Fiorentino.

Fiorentina finalmente d'attacco

In particolare, il tecnico sembra essersi convinto della necessità di sprigionare maggiormente il talento di cui è dotata la sua rosa, rinunciando alla comfort zone del centrocampo muscolare dell'anno scorso. E allora dentro insieme quattro calciatori offensivi, con Gonçalves a fare appunto da equilibratore tra centrocampo e trequarti. E una mediana che dovrà plasmarsi intorno a questa idea.