Ci sarà anche Arthur Atta sul treno che porterà la Fiorentina a Monza per la partita di lunedì sera. Il francese oggi “compie” due mesi dalla sua ultima volta in campo con la maglia viola.

Il rientro di Atta

Non è stato un inizio di stagione facile per l'acquisto più oneroso dell'estate viola, con l'ex Udinese alle prese con fastidiosi problemi fisici che adesso sembrano essersi per lo meno attenuati. Come scrive il Corriere dello Sport, la sua presenza a Monza non vuol dire che giocherà di sicuro, anzi di sicuro non dall’inizio ovviamente, mentre diverso è il discorso al trascorrere dei minuti e magari un ingresso nella seconda parte della ripresa non è da escludere.

Due opzioni al rientro a tempo pieno

Al rientro a tempo pieno (probabilmente contro il Cagliari a Firenze, dopo Monza e Udinese), sarà molto difficile che possa essere uno dei due centrocampisti nel 4-2-3-1 che rimane il sistema di gioco della Fiorentina attuale, quindi, per una serie di motivi andrà a contendere il posto a Gonçalves da “numero 10” lì nel mezzo al terzetto alle spalle di Pellegrino. Altra opzione, scrive il quotidiano, potrebbe veder coesistere sia Atta che il portoghese: rinunciando a Njie e con il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1. Quindi uno tra Atta e Gonçalves che va ad aggiungersi ai due mediani (diciamo Ndour e Oulai) e l’altro si affianca a Mastantuono per comporre la coppia di trequartisti alle spalle di Pellegrino.