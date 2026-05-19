Di Marzio: "Grosso per la Fiorentina, ma è un nome in ballo per tante panchine"

All'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista Gianluca Di Marzio, tratta il tema allenatori, destinato a caratterizzare questo periodo dell'anno.

Grosso in ballo

“Sarri dovrebbe tornare a Napoli e l'Atalanta andrà su altri poi obiettivi che possa essere Italiano, che possa essere Pioli che già volevano in passato, che possa essere lo stesso Grosso che è un allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo e che in ballo su diverse panchine”.

E c'è anche la Fiorentina

Quali? Di Marzio le elenca: “Panchina Fiorentina se non verrà confermato Vanoli, panchina Bologna se Italiano andrà via, panchina Atalanta, panchina Napoli semmai dovesse esserci un cataclisma nella situazione di Sarri”.