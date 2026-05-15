Grosso: "Futuro? Sono molto ambizioso, ci sarà tempo e modo di parlarne col Sassuolo. Se arriverà qualcosa..."

Tra gli obiettivi della Fiorentina per la panchina, c'è sicuramente Fabio Grosso. L'allenatore del Sassuolo ha parlato a Sky Sport: “Per me sono due anni incredibili, bellissimi, in club che ha una proprietà solida e seria. Il Sassuolo ha affrontato grandi difficoltà e pensare di tornare dove siamo adesso nell'arco di così poco tempo era un ‘sogno’. Siamo rientrati in categoria in un'ottima posizione e in modo coraggioso, propositivo. Abbiamo affrontato la Serie A nel modo giusto”.

“Mi piace proporre un calcio offensivo. Ma è importante riconoscere ciò che serve”

Etichetta? “Dico sempre che l'importante è avere idee molto chiare e conoscerle bene, prima di trasmetterle ai ragazzi. Poi ci devi credere fortemente, devi avere la forza di portare avanti le tue idee anche nei momenti di difficoltà. Mi piace mettere tanti giocatori offensivi e di qualità, mi piace proporre un calcio coraggioso. Però poi devi scoprire la realtà e conoscere le tue potenzialità, saper riconoscere quello che serve”.

“Futuro? Se arriverà qualcosa ne parlerò col Sassuolo. Ci sarà tempo e modo per valutare”

La sfida della prossima stagione? A Sassuolo o da altre parti? “Non guardo molto lontano. Sono stato sempre molto contento di tutte le sfide che ho accettato, alcune quasi impossibili. Mi piace cogliere le opportunità in base alle sensazioni. Sono molto focalizzato su quello che stiamo facendo al Sassuolo, me lo sto godendo. Sto cercando di alzare l'asticella. Poi ci penseremo. Sono tanto ambizioso, ma mai arrivista. Se arriverà qualcosa di bello lo valuterò insieme alla proprietà, ci sarà tempo e modo per capirlo”.