Walter Sabatini: "Grosso è un grande allenatore. De Rossi-Fiorentina? Sarebbe una piazza di prestigio, deve fare la scelta giusta"

Il futuro della panchina della Fiorentina è ancora un rebus. Tra i principali candidati, ormai da diverse settimane, c'è Fabio Grosso. In merito ha parlato il direttore sportivo Walter Sabatini a Cronache di Spogliatoio.

“Grosso è un grande allenatore”

“Si prospettano quindici-venti giorni chiave per i vari valzer della panchina. Ve lo dico da inizio anno, Grosso è un grande allenatore. De Rossi? Ha dimostrato a tutti il suo valore, ma ora deve fare la scelta giusta. Eventualmente Firenze sarebbe una piazza di prestigio”.

“Firenze è una piazza di prestigio per De Rossi”

Sull'Atalanta: “Non capisco perché terminare il rapporto con D'Amico, eppure si sono sempre contraddistinti per una forte progettualità. Giuntoli? Sarebbe un grande direttore per loro, un coraggioso”.