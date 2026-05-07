De Rossi senza una pedina importante contro la Fiorentina. E un ex obiettivo viola ci vuole essere al Franchi
Si avvicina la terzultima giornata di Serie A, con la Fiorentina impegnata a Marassi contro il Genoa. Proprio in casa Grifone, De Rossi sarà costretto a fare a meno di qualche pedina contro i viola.
Un assente sicuro
Come riporta La Repubblica-Genova, Norton-Cuffy sarà costretto a saltare anche la sfida di Firenze, con il difensore che potrebbe tornare disponibile contro il Milan.
Baldanzi ci prova
C'è invece l’ex Roma Baldanzi che vuole forzare i tempi per essere disponibile domenica al Franchi, con l'ex obiettivo viola che in queste partite si sta giocando la possibilità di rimanere in rossoblù se verrà riscattato.
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