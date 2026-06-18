Il mercato della Fiorentina entra nel vivo: il primo nome è Koleosho

Dopo giorni di confronti e viaggi negli Stati Uniti e dopo aver finalizzato l'arrivo del nuovo allenatore, il mercato della Fiorentina può finalmente entrare nel vivo: il club sta preparando le prime mosse.

Primo nome

Il primo nome secondo La Nazione è quello di Luca Koleosho, esterno offensivo del Burnley, reduce dal prestito al Paris FC.

Convocazione in Nazionale

La convocazione in Nazionale, ancorché quella sperimentale di Silvio Baldini, ne ha accresciuta la visibilità, mentre la retrocessione del Burnley potrebbe favorire una sua partenza.

Valutazione economica

La sua valutazione economica si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro.