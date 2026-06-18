Il mercato della Fiorentina entra nel vivo: il primo nome è Koleosho
Luca Koleosho
Dopo giorni di confronti e viaggi negli Stati Uniti e dopo aver finalizzato l'arrivo del nuovo allenatore, il mercato della Fiorentina può finalmente entrare nel vivo: il club sta preparando le prime mosse.
Primo nome
Il primo nome secondo La Nazione è quello di Luca Koleosho, esterno offensivo del Burnley, reduce dal prestito al Paris FC.
Convocazione in Nazionale
La convocazione in Nazionale, ancorché quella sperimentale di Silvio Baldini, ne ha accresciuta la visibilità, mentre la retrocessione del Burnley potrebbe favorire una sua partenza.
Valutazione economica
La sua valutazione economica si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro.
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