Fiorentina senza Kean, ma anche la Roma avrà le sue assenze. Gasperini però recupera un titolare

Una Fiorentina senza Kean, ma anche la Roma avrà le sue assenze. Come riporta il quotidiano Il Tempo, infatti, Zaragoza ha accusato un'infiammazione al ginocchio in allenamento e non sarà convocato per la sfida di lunedì sera all'Olimpico. Non sarà della partita anche El Aynaoui, squalificato dopo il giallo rimediato a Bologna.

Un recupero e mezzo

Per il resto Gasperini potrà contare sul rientro di Kone dopo un lungo stop muscolare, mentre Dybala ha lavorato stabilmente in gruppo e potrebbe giocare uno spezzone più ampio rispetto a quanto fatto contro il Bologna. Atteso nelle prossime ore anche l'ok definitivo per il rientro in gruppo di Dovbyk.