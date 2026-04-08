Così è se mi pare... Meno ne restano e meglio è e vale non solo per i giocatori. La Conference vale la Mitropa Cup ma almeno...

Ormai la salvezza è a un tiro di schioppo. Toccatevi pure, ma gli ultimi risultati e, soprattutto, la vittoria di Verona ci mostrano una classifica più coerente con il valore reale della Fiorentina. Dopo l'avvio della stagione ero fra i pessimisti. Presagivo con infinita tristezza l'anno del centenario caratterizzato dai derby con Pisa, Empoli, Carrarese, forse con l'Arezzo in una Serie B toscanizzata. Non sarà così, e tiro un sospiro di sollievo.

Meno ne restano e meglio è

Tuttavia la risalita in classifica in posizione di (quasi) tranquillità, non deve cancellare gli errori e gli orrori di un campionato fra i più brutti giocati dalla Fiorentina. Forse il peggiore che io ricordi. La società più ricca della storia viola ha edificato un centro sportivo con i fiocchi e ridotto in macerie la squadra. Degli attuali giocatori in rosa - lo dico senza giri di parole - non vorrei vederne neanche uno la prossima stagione. Anche i due o tre appena passabili mi riporterebbero alla memoria solo ricordi mesti. So che non sarà possibile un completo ripulisti. Non esistono gli “svuota spogliatoi” al pari degli svuota cantine. Però meno ne restano, meglio sarà.

Vale per i giocatori e anche per lo staff tecnico, a cominciare dall'allenatore. Il direttore sportivo lo valuteremo meglio dal prossimo mercato. Su quello di gennaio meglio sorvolare... Il direttore generale lo abbiamo già ampiamente valutato: evidentemente ha doti di galleggiamento inversamente proporzionali a quelle manageriali.

Vale quanto la Mitropa Cup ma almeno…

Il finale di stagione, a cominciare da domani a Londra, ci offre una possibile scintilla di euforia attraverso la Conference League. Sia chiaro, non ho cambiato parere. E' una coppa che vale quanto, a suo tempo, la Mitropa Cup, della quale qualche giovane tifoso ignora perfino che sia esistita. Se la Fiorentina riuscisse a conquistarla – perché, nonostante le quattro presenze consecutive, ad honorem non ce la daranno – molti scenderanno in piazza per fare festa. Beato chi si accontenta della mediocrità.

Io spero nel successo solo perché concede il pass per l'Europa League, competizione di tutt'altro livello, che per la società e, purtroppo, anche per molti tifosi, non sarebbe il nostro. E c'è chi parla di “ambizione”...