Palladino ha ribaltato il Bologna: quasi en plein per l'ex Fiorentina dopo l'ultima sosta per le Nazionali

Il sabato di Serie A ha visto andare in scena il derby emiliano tra Parma e Bologna, vinto dai rossoblù con il punteggio di 1-2. Ennesimo risultato positivo targato Raffaele Palladino, che ha stravolto l'andamento dei rossoblù dopo l'arrivo in panchina al posto di Domenico Tedesco.

Trend da big nelle ultime 6 partite

Arrivato al Bologna dopo la sconfitta contro il Napoli, Palladino - reduce dalla qualificazione in Conference League conquistata nelle due stagioni precedenti sulle panchine di Fiorentina e Atalanta - ha dato la svolta sperata. Dopo il pari all'esordio contro il Torino, ha avuto 3 settimane di sosta per lavorare con la squadra e i risultati poi sono stati eccellenti. Su 6 partite, ne ha vinte 5 perdendo solo contro l'Inter e portando i felsinei alle soglie della zona europea.

La parola d'ordine è coraggio

Dopo la vittoria sul Parma, a proposito di ambizioni, ha dichiarato: "L'ambizione è sempre la stessa: giocarsela con tutti. Ci saranno momenti difficili, ora ci godiamo questo momento. Dovremo essere bravi ad azzerare in certi momenti. La crescita? Oggi poteva essere la prova di maturità, stiamo diventando squadra e questo mi fa piacere".



