Il Bologna vola, ma Piccoli arranca ancora. Palladino: "Doveva entrare con un piglio diverso, deve aiutare la squadra"
Roberto Piccoli. Foto: Fiorentinanews.com
Non decolla l'avventura di Roberto Piccoli al Bologna. L'attaccante in prestito dalla Fiorentina sta attraversando un momento complicato nonostante la squadra rossoblù venga da quattro vittorie consecutive.
Le parole di Palladino
Difficoltà certificate anche dall'ex allenatore viola, oggi al Bologna, Raffaele Palladino, che dopo il successo per 2-1 contro il Parma, ha detto: “Piccoli doveva avere un piglio diverso, era un momento difficile ma doveva aiutare la squadra. Si è fatto prendere dall'agonismo della gara”.
Ancora in difficoltà
Continuano dunque le difficoltà per il centravanti classe 2001, che non sta vivendo una grande annata nemmeno a Bologna dopo la deludente stagione in maglia viola.
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