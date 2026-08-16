Mastantuono è già idolo: Ferragosto a Forte dei Marmi e partitella con i giovani tifosi viola in spiaggia - VIDEO

Non ha perso tempo Franco Mastantuono, nuovo attaccante della Fiorentina, per scoprire le bellezze e l'atmosfera Toscana. Il classe 2006 ha passato infatti la giornata di Ferragosto sulla spiaggia di Forte dei Marmi.

Ferragosto toscano

Come riportato dal TGR Rai Toscana, Mastantuono si è presentato come uno dei tanti in spiaggia e ha iniziato a giocare a pallone con i bambini. E' passato poco tempo prima che i tifosi viola lo riconoscessero. Chi c'era lo ha descritto come estremamente disponibile per foto e per giocare con chi glielo chiedeva.

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