Dove andrà Vanoli? Paratici lo sponsorizza con altre squadre di A

Dal momento in cui è arrivato alla Fiorentina ad oggi, Paratici ha provato a trasmettere forza, vicinanza e fiducia al tecnico Vanoli, anche perché c'era da raggiungere un traguardo sicuramente difficile, viste le condizioni di partenza, come la salvezza.

Grazie Paolo

Arrivati alla meta ci sarà l'occasione per entrambi di parlare e di fare un consuntivo della stagione. Secondo quanto riportato da La Repubblica il diesse ringrazierà Vanoli per il lavoro svolto e i due analizzeranno anche l'evoluzione avuta da ogni singolo giocatore.

Sponsorizzazione

Già da tempo, si legge ancora nell'edizione di Firenze del giornale, il diesse negli incontri amichevoli con gli altri colleghi ha sponsorizzato il tecnico di Varese, sottolineando il suo impegno e la sua cultura del lavoro.

E ci sono alcune squadre di Serie A interessate allo stesso Vanoli come il Parma ad esempio che è alle prese con i dubbi sul futuro di Cuesta.