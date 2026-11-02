Galli: "Chi non ascolta va preso di peso, altrimenti va in Primavera. In ballo c'è la credibilità della Fiorentina, non scherziamo"

Giovanni Galli, opinionista ed ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della situazione attuale in casa viola, a poche ore dalla partita contro il Sassuolo.

Le sue parole

“Sento dire in conferenza stampa che la Fiorentina contro l'Atalanta ha fatto una grande partita. Io mi preoccupo se sento queste cose. Stasera spero che ci sia l'interpretazione giusta della gara. Ancora non ho visto un'identità di squadra. Da questo laghetto bisogna uscire, sennò si affoga. Ora serve tirare fuori i tre punti e costruire un percorso nuovo fatto di autostima. Siamo sempre a dire che si è fatto una grande partita, ma perdiamo sempre. E allora vuol dire che siamo scarsi? Per me no. A questo gruppo serve identità e principi. Qui ho bisogno di Vanoli".

Sui giocatori

“Vanoli quello che ha fatto con Jimenez dopo l'Inter dovrebbe farlo in settimana negli allenamenti. Se c'è qualcuno che non lo segue perché è distratto il campo non lo deve vedere più, ma nemmeno nelle esercitazioni. In gioco c'è la credibilità di un gruppo, di una squadra composta da 25 giocatori, di una società, di un allenatore. Si mette a rischio una stagione e il nome della Fiorentina. E questo solo perché qualcuno non è attento e non sono presente? Ma non esiste. Fuori devi difendere il gruppo, ma dentro devi essere vero. Devi dire le cose come stanno. Ai giocatori serve andare incontro, ma se pensano di essere superiori e non ascoltare per me possono andare in Primavera".