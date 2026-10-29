R.Galli: "Sono fiducioso per stasera. La difesa è in crisi, ma per vincere le partite bisogna segnare. Oulai..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come arriva la Fiorentina di Paolo Vanoli alla sfida di questa sera contro l'Atalanta di Maurizio Sarri.

“Mi avvicino alla partita di stasera con una gran voglia di vedere finalmente una vittoria casalinga della Fiorentina, perchè in questo momento ce n'è davvero bisogno. Abbiamo la consapevolezza che la partita di stasera possa rappresentare una finestra importante su una ripartenza che non solo sarebbe importante ma bensì decisiva. Un anno fa abbiamo visto tanti fantasmi, e quest'anno ne stiamo vedendo ancora, e abbiamo tutti una grande voglia di tornare a respirare un aria nuova”.

"Serve un cambio di passo dopo un avvio di stagione che ha dell'incredibile”

Ha anche aggiunto: “Se poi mi viene chiesto come facciamo a pensare come possa arrivare una svolta, credo che tutto sia nelle mani dell'allenatore e della squadra: tocca a loro farlo. Voglio pensare che stasera la Fiorentina possa raccontare un qualcosa che sia importante per la classifica, perchè i punti fanno molto comodo, ma soprattutto importante a livello psicologico e mediatico. Serve un cambio di passo dopo un avvio di stagione che ha dell'incredibile”.

“Mi aspetto molto di piu dalla fase difensiva nonostante le tante assenze"

Ha spiegato poi dove vuole vedere miglioramenti: “La lente d'ingrandimento stasera la porrò sul rendimento della squadra. poi non voglio soffermarmi su un solo reparto ma su due. La difesa ha preso troppi gol, è stata una vera e propria emorragia in questo inizio di stagione, e quindi deve essere per forza ritrovata: serve qualcosa di diverso anche se le pesanti assenze sicuramente influiranno. Ci troveremo davanti all'ennesima combinazione di centrali e quindi un altro tentativo, che spero possa andar bene ed esser utile anche per il futuro”.

“Per vincere le partite bisogna iniziare a fare gol”

Un occhio anche sull'attacco: “Voglio spostare il mio focus sull'attacco, perché poi alla fine per vincere le partite bisogna fare gol. La Fiorentina quest'anno ne ha fatti veramente pochi, con i suoi attaccanti pochissimi: è li che mi auguro ci sia una sveglia collettiva. Credo sia difficile mettere l'attenzione sui tanti problemi di questa squadra, ma questi due credo che siano i principali. La Fiorentina stasera dovrà esser brava quindi a fare la partita sia nella fase difensiva che in quella offensiva”.

“Ecco cosa penso su Oulai”

Ha poi detto la sua sul perchè Oulai non riesca a trovare spazio nella Fiorentina di Paolo Vanoli: “Mi sono fatto un'idea scomodo dell'ivoriano. Secondo me è un giocatore che, dopo il suo arrivo a Firenze, per come è stato presentato ero convinto che sia un giocatore giovane da modellare ma con tante qualità. Cosa sta succedendo? Secondo me le sue qualità restano, in una condizione standard verrebbero fuori all'istante ma essendo cosi giovane e forse trovandosi non subito coinvolto negli schemi di gioco di squadre sta subendo tanto questa situazione. E' rimasto fuori stabilmente dalle rotazioni del tecnico, diventando di fatto un oggetto misterioso. Sono comunque convinto che in lui ci siano le tracce di un giocatore importante, ma o vengono fuori o altrimenti ci stiamo sbagliando tutti”.