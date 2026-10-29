Dopo settimane di voci adesso è ufficiale: AIAC e AIC appoggiano la candidatura di Galliani alla presidenza della FIGC

Un elezione federale con un solo candidato non faceva chiaramente bene al calcio italiano, soprattutto a livello mediatico. E quindi nelle ultime settimane si era vociferato di una possibile candidatura a sorpresa, una candidatura che avrebbe potuto mettere in discussione l’attuale strapotere di Giovanni Malagò.

Adesso è ufficiale: sarà Galliani a sfidare Malagò per la presidenza della FIGC

E dopo settimane di voci adesso è ufficiale: il candidato sfidante di Malagò per le prossime elezioni di Dicembre sarà l’ex ad di Milan e Monza Adriano Galliani. A proporre la sua candidatura, in maniera congiunta, sono stati quest’oggi l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Questo il comunicato congiunto riportato poco fa da Ansa .it:

"Aic e Aiac ritengono che si tratti di una opportunità importante in termini di valore di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili. Un punto di vista che Aic e Aiac confidano resti comune a tutte le componenti del nostro sistema".

La nota si conclude con l’annuncio: ”L'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc, nelle elezioni che si terranno nell'Assemblea Federale Elettiva del prossimo 14 dicembre". Questo il comunicato di AIC e AIAC tramite il quale confermano le indiscrezioni emerse nelle ultimissime ore.