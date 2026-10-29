Commisso: “Mio padre ha realizzato il centro sportivo più bello del mondo a Firenze"

Un ricordo che unisce l’impegno per la Fiorentina all’affetto più personale. In occasione del Giving Day della Columbia University, il presidente viola Giuseppe Commisso ha parlato del padre Rocco, soffermandosi sull’eredità lasciata a Firenze e sul significato del Viola Park.

“Il centro sportivo più bello del mondo”

Nelle sue parole, il centro sportivo rappresenta soprattutto un investimento rivolto ai giovani e al futuro del club: “Mio padre ha guidato la Fiorentina a Firenze dove il suo impegno per le future generazioni lo ha portato a costruire il Rocco B. Commisso Viola Park che credo che sia il centro sportivo più bello del mondo. Il più grande d’Italia e di tutta Europa”.

“Orgoglioso di essere suo figlio”

Dall’orgoglio per quanto realizzato, il discorso si è poi spostato sul legame tra padre e figlio. Giuseppe Commisso ha espresso il desiderio di poter avere ancora un momento con lui, affidando il proprio ricordo a una dichiarazione intima: “Se potessi un istante parlare con mio padre ancora per un istante gli direi quanto sono orgoglioso di essere suo figlio e quanto mi manca”.