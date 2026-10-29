Vanoli a rischio? Non è così (per ora). E ricordiamoci che la Fiorentina ha un certo Andreazzoli

Vanoli non rischia, nemmeno se la sua Fiorentina perdesse con l'Atalanta, squadra in cui, anche la panchina di Sarri, non sembra così tranquilla. Una partita, questa ad alto rischio ed è forse per questo che per tanti, il pareggio sembra essere il risultato più probabile.

Quando la Fiorentina ha scelto di far tornare Vanoli, mandando via Grosso, sapeva che non sarebbe stato facile. E conosceva bene i rischi di un ritorno del genere. E, in fondo, l'inizio è stato molto buono. Anche oggi, nonostante le sconfitte, la squadra sembra diversa rispetto a quella di inizio stagione, anche se tutto ciò non può chiaramente bastare. Per questo sia la proprietà che la dirigenza si aspettano tanto di più e vivono con pressione e difficoltà questo momento che non immaginavano di attraversare nuovamente.

Impossibile però ipotizzare al momento ad un nuovo cambio tecnico. Si andrà avanti con Vanoli, fino alla fine a meno di clamorosi scivoloni, anche perché pensare al terzo allenatore in due mesi avrebbe davvero del clamoroso. Eventualmente, se davvero le cose dovessero precipitare, si penserà ad una possibilità nel genere nel momento cruciale della stagione. Comunque ricordiamoci anche che la Fiorentina ha in casa un certo Aurelio Andreazzoli, oggi allenatore della Primavera, che in caso di necessità potrebbe rappresentare un'alternativa possibile.

Ma oggi, appunto, è ingiusto parlarne. Perché tutti, compreso chi scrive, si augurano che Vanoli riesca ad uscire il più in fretta possibile dalle sabbie mobili di una classifica troppo brutta per essere vera. Il tempo c'è, basta non abusarne. E vincere subito oggi scaccerebbe via tante polemiche e tante paure.