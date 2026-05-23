Benedetto Ferrara: "Ma come si fa a ridurre così una squadra del genere? Ridateci la Fiorentina"

Su La Nazione si legge il commento di Benedetto Ferrara sulla partita della Fiorentina contro l'Atalanta e sulla stagione viola finita ieri.

Le parole di Vanoli

"In alto i calici: l’Odissea nello strazio finisce qui. Evviva. Applausi solo per chi ha sofferto, incoraggiato, seguito e vissuto questa pellicola sfocata, piena di attori improbabili, esoneri, dimissioni e misteri. Calcio quasi zero. C’è una domanda a cui forse nessuno risponderà mai: come si fa a ridurre così una squadra con un monte ingaggi da Europa, un gruppo supportato da un mercato tanto ricco quanto fallimentare?".

Sulla stagione

“Diciamo che ognuno ci ha messo del suo: ex dirigenti, ex allenatori e almeno due terzi dei giocatori, quelli finiti in un tunnel pauroso e scappati dal terrore grazie al lavoro di un allenatore che non sarà Guardiola o Arteta, ma che di sicuro ha dato tutto quello che aveva per portare un gruppo di disperati in salvo. Un grazie a Vanoli, l’unico esente dai fischi di tifosi stremati da tanta pochezza. Da ora in poi, il futuro. E, al di là dei nomi per la panchina, una sola richiesta: ridateci la Fiorentina”.