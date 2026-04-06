In attesa della Fiorentina, il Crystal Palace guarda al futuro. Via Glasner, ma un altro tecnico in Premier sembra snobbare
Si avvicina Crystal Palace-Fiorentina, una (doppia) partita che può valere una stagione. I quarti di finale di Conference sono un appuntamento pesantissimo per entrambe le squadre. In attesa di sfidare i viola, intanto, gli Eagles puntano inevitabilmente lo sguardo anche al futuro.
Il Palace cambierà presto in panchina
Con mister Oliver Glasner, infatti, il rapporto terminerà a stagione conclusa: è già nell'aria la notizia che le parti si separeranno, con il tecnico che prenderà un'altra strada. Così il Palace sembra gradire lo spagnolo Andoni Iraola, che in questi anni al Bournemouth ha mostrato cose estremamente positive, guadagnandosi il posto tra gli allenatori più promettenti di tutta la Premier League.
Primo due di picche?
Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Palace avrebbe già sondato il terreno per Iraola, il quale però sembra snobbare l'interesse rossoblù. Lo spagnolo starebbe aspettando club di livello più alto come Liverpool o Manchester United.