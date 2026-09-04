Pedullà: "Mercato della Fiorentina da 7. Tanti investimenti, ma il dubbio in attacco è grande. E poi c'è Grosso..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha dato i voti alle operazioni portate a termine dalle squadre di Seria A. Fra queste, ovviamente, anche la Fiorentina di Fabio Paratici.

Il voto al mercato

Pedullà comincia subito esprimendo il suo voto sull'estate viola: "Se il mercato si fosse chiuso un mese fa avrei dato 8,5 alla Fiorentina, forse anche 9. Adesso non posso dare più di 7, che forse è già troppo. Rischio di cadere in contraddizione, ma il mercato viola mi ha confuso. Ci sono stati investimenti importanti e anche l'esterno Goncalves, arrivato nelle ultime ore a disposizione, è un giocatore forte. Il dubbio in attacco però è troppo grande: siamo sicuri che Pellegrino e Beto siano più forti di Kean e Piccoli? Io no.

E l'allenatore…

“Poi c'è Grosso - dice l'esperto di mercato - C'è un album (l'allenatore) e le figurine (i giocatori), queste devono riuscire ad entrarci nell'album ed essere compatibili, sennò si rischia di spendere più di 120 milioni senza risultati”.