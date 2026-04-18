Dopo i festeggiamenti dei giocatori del Crystal Palace nel centro storico di Firenze nella notte della qualificazione in semifinale di Conference League contro la Fiorentina il tecnico delle Eagles Oliver Glasner ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky UK.

“I giocatori mi hanno chiesto di poter festeggiare”

Sui festeggiamenti a Firenze Glasner ha commentato: “I giocatori mi hanno chiesto se potevano uscire per festeggiare. Era la stessa richiesta che mi avevano fatto i giocatori che ho allenato all'Eintracht Francoforte dopo aver vinto i quarti di finale. Avevo dato l'approvazione a uscire quella volta e ho dato il mio consenso anche questa sera”.

"Quando allenavo l'Eintracht…"

Glasner si riferisce a quando l'Eintracht ha vinto nel 2022 l'Europa League: "È esattamente quello che avevo fatto e mi auguro che anche il finale della storia sia lo stesso".