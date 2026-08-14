Il no della Lega gela, poi l'affare si risolve: Frattesi va alla Lazio dopo una mattinata folle

La Lazio era alla ricerca di un centrocampista. Ha guardato a lungo in casa Fiorentina, puntando prima Fagioli e poi Fabbian, ma ha fatto un altro tipo di scelta. Eppure sembrava tutto perso nel giro di una mattinata.

La Lazio non guarda più in casa Fiorentina… ma che spavento

I biancocelesti hanno trovato l'accordo con l'Inter per l'acquisto di Davide Frattesi in prestito con obbligo di riscatto. Era tutto fatto per la chiusura, eppure la Lega Serie A ha impedito il trasferimento: i problemi erano legati al superamento della soglia imposta alla Lazio per il mercato a saldo zero. Il momentaneo congelamento ha preoccupato, ma poi la faccenda si è risolta.

Alla fine Frattesi sarà biancoceleste

L'affare è stato semplicemente ritoccato, da obbligo di riscatto a diritto (fissato a 10 milioni di euro, più 5 di prestito oneroso). L'Inter dà il via libera e Frattesi può unirsi alla sua nuova squadra.