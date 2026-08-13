La Lazio ad un passo da Frattesi. I biancocelesti mollano la presa sulle mezzali viola?

La Lazio aveva disperatamente bisogno di inserire centrocampisti di gamba nella propria rosa. I biancocelesti, alle prese con problemi finanziari, avevano messo sotto tiro due giocatori viola: Giovanni Fabbian e Marco Brescianini.

Trattative naufragate?

Il futuro delle due mezzali gigliate potrebbe non essere nella Capitale. Nonostante i viola avessero aperto alla possibilità di girare almeno uno dei due giocatori in prestito, la Lazio sembra orientata verso un altro profilo.

Colpo biancoceleste

A Roma dovrebbe infatti arrivare il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi, reduce da un'annata decisamente sotto le aspettative. I nerazzurri avevano messo alle porte la mezzala azzurra, che adesso è vicino all'approdo alla Lazio a prezzo di saldo, circa 15 milioni.