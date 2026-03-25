Proc. Vanoli: "Con la Fiorentina ha fatto un miracolo sportivo e valorizzato calciatori scomparsi. Del futuro parleremo..."

Intervenuto a Radio Sportiva, il procuratore dell'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha commentato l'operato del proprio assistito, proiettandosi anche all'intenso finale di stagione che attende il tecnico viola.

‘Ha invertito la rotta della Fiorentina’

“Vanoli ha fatto un miracolo sportivo, un miracolo identitario, non solo di risultati, quello di invertire la rotta fisica, psicologica, emotiva, è molto più difficile di quanto si pensi. Ha sempre dato tutto se stesso, speriamo possa avere le maggiori soddisfazioni. Del futuro parleremo più avanti. Ha preso una Fiorentina a 4 punti e l’ha portata a 29 punti, e peccato per alcune partite praticamente vinte poi pareggiate”.

‘I conti si faranno alla fine’

"La Fiorentina è poi ai quarti di Conference League, i conti si faranno alla fine. Vanoli ha rivalorizzato calciatori scomparsi, ed ha dato autorevolezza ad un gruppo che l’aveva completamente persa. Ora la squadra non può assolutamente mollare e deve affrontare ogni gara come una finale".