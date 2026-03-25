Piccinetti: "I cambi di Vanoli? Se hai paura a farli non devi fare l'allenatore. Se poi perdi le staffe per una robetta del genere..."

Dopo la partita contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato protagonista di un diverbio con un giornalista in conferenza stampa. Il tema che ha scatenato il tutto è stato quello dei cambi del finale.

“Se perdi le staffe…”

“L’alllenatore non si deve mai arrabbiare - ha detto l'ex giocatore ed ex tecnico della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, intervenuto su Lady Radio - se perdi le staffe per una robetta del genere…”.

“Se hai paura…”

Sulle sostituzioni vere e proprie, Piccinetti ha detto: “C’è sempre la paura di sbagliare e non è facile prendere alcune decisioni, specie in una stagione del genere. Deve ascoltare i suoi collaboratori che sono meno presi di lui dalla partita: I cambi li sbagliano tutti, ma se c'è l'occasione non devi avere paura, perché se hai paura non devi fare l'allenatore”.