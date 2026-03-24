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Massimo Orlando: "Vanoli il miglior allenatore nella lotta salvezza. Ha fatto tutto da solo in una Fiorentina disastrata"

Redazione /
Paolo Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della situazione legata alla lotta salvezza, della squadra viola e del lavoro di Vanoli a Firenze. 

Vanoli il migliore là dietro

"L'allenatore che in emergenza ha fatto meglio? “Vanoli, perché ha recuperato 18 punti e sinceramente la squadra ha dimostrato molto nell'emergenza”. 

Tutto da solo

"Ha preso una Fiorentina con pochi punti, con uno spogliatoio spaccato, senza DS e ha dovuto fare tutto da solo. E poi De Rossi".

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