Massimo Orlando: "Vanoli il miglior allenatore nella lotta salvezza. Ha fatto tutto da solo in una Fiorentina disastrata"

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della situazione legata alla lotta salvezza, della squadra viola e del lavoro di Vanoli a Firenze.

Vanoli il migliore là dietro

"L'allenatore che in emergenza ha fatto meglio? “Vanoli, perché ha recuperato 18 punti e sinceramente la squadra ha dimostrato molto nell'emergenza”.

Tutto da solo

"Ha preso una Fiorentina con pochi punti, con uno spogliatoio spaccato, senza DS e ha dovuto fare tutto da solo. E poi De Rossi".