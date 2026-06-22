Contatto tra Fiorentina e Avellino per due giovani previsto per il pomeriggio: i dettagli

Si muove il mercato anche intorno ai giovani profili di proprietà della Fiorentina. Secondo Il Mattino, nel pomeriggio di oggi è in programma una call tra il ds dell’Avellino, Mario Aiello, e i dirigenti gigliati.

Piacciono due giovani viola

In chiamata per il viola ci saranno sia Valentino Angeloni che Fabio Paratici. Oggetto della call sarà il futuro di due giocatori che piacciono molto agli irpini. Il primo è Eddy Kouadio, difensore classe 2006 che ha aperto alla nuova esperienza in biancoverde in Serie B. Su di lui, però, ci sono molte altre squadre della serie cadetta.

Portiere nel mirino

L'altro profilo su cui l'Avellino vuole concentrarsi è quello di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006, che però al momento ha dato precedenza alla Sampdoria. Ovviamente la Fiorentina apre solo a cessioni in prestito.