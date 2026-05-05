"La Fiorentina non si salva per meriti suoi, ma perché sono totalmente mancate le pretendenti. Serve una rivoluzione"

L'ex giocatore della Fiorentina Riccardo Maspero ha parlato a TMW Radio della stagione della squadra viola, auspicando una rivoluzione in vista del prossimo anno calcistico.

Le parole di Maspero

“Penso che tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo ben altro. Singolarmente i giocatori hanno un valore diverso da quello che hanno dimostrato sul campo. Ora deve finire il prima possibile questa stagione. La personalità e il carattere di questa squadra manca”.

Motivi di salvezza

“La squadra si salva non per sé ma perché sono mancate le altre dietro. I problemi ci sono. Ci sarà sicuramente da rifondare, e Paratici dovrà fare delle valutazioni. Si partirà dall'allenatore per costruire finalmente qualcosa che riporti entusiasmo tra i tifosi. Non si è riusciti a rendere quest'anno e c'è da cambiare sicuramente”.