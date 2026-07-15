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Corriere Fiorentino: La Fiorentina ha perso i freni

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 9

Grande spazio a: “Viola senza freni”. Ovvero: “Fatta per il giovane terzino Valdepeñas: 8 milioni, con clausola di ricompra a favore del Real. Si avvicina Oulai: Paratici ha inserito anche una percentuale sulla rivendita”. 

Commozione al Viola Park

In taglio basso: “Sarò mamma": Janogy commuove il Viola Park". Sottotitolo: “L’annuncio della svedese: tornerà nel 2027. Da domani tutte in ritiro a Sansepolcro”. 

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