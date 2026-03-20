Verso la Fiorentina, Lautaro riavvolge il nastro e parla di Dumfries: "Mi disse una marea di cose in italiano... poco piacevoli"

Si avvicina Fiorentina-Inter, crocevia fondamentale a latitudini diverse di classifica. I nerazzurri vogliono tenere la distanza col Milan e rimanere in vetta, ma non potranno contare su Lautaro Martinez.

Verso la Fiorentina, Lautaro riavvolge il nastro

Intanto, verso la sfida contro i viola, l'argentino ha riavvolto il nastro parlando a Pollo Alvarez e tornando sui quarti del Mondiale tra Argentina e Olanda. L'aneddoto riguarda proprio un compagno: “Per primo mi si è avvicinato Dumfries, mio compagno di squadra all'Inter. Mi è passato di vicino e mi ha detto una marea di cose in italiano. Poco piacevoli? Sì, diciamo poco piacevoli. Però abbiamo un bel rapporto”.

“Dumfries mi ha detto cose poco piacevoli”

Paura? “No, c'era ovviamente la tensione della partita, dei rigori, in ballo c'era una semifinale Mondiale. Non avevo paura ma di sicuro sentivo la tensione e la responsabilità di tirare questo rigore. Ma avevo grande fiducia”.