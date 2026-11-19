Come accade spesso a ridosso di un impegno ufficiale della Fiorentina, che tornerà in campo lunedì sera a Monza contro i padroni di casa di Juric, questo pomeriggio l'edizione del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola, con maggior riguardo per quelle situazione ancora in dubbio. La prima cosa da sottolineare sono i programmi per la giornata di oggi, che differiscono molto dai soliti: l'allenamento di oggi era infatti facoltativo, e non tutti i giocatori si sono presentati al Viola Park.

La gerarchia sembra cambiata: la Fiorentina non può fare a meno di Oulai

Il primo dubbio del tecnico non è legato ad infortuni, ma è prettamente di natura tattica. Secondo quanto riportato dall'emittente, soprattutto dopo le ultime prestazioni e dal momento che entrambi stanno vivendo, sarebbe clamoroso se Fagioli fosse nuovamente preferito ad Oulai. Solo per quanto visto durante la pausa nazionali, con Fagioli in difficoltà e Oulai addirittura in gol, il titolare dovrebbe essere chiaro. Chiaramente molto dipenderà dalle scelte di mister Vanoli, che finora ha sempre dimostrato di prediligere il centrocampista italiano. Che possa ancora continuare a tirarsi la zappa sui piedi?

Ndour ancora a parte, ma per Monza non è in dubbio

Il primo giocatore ad essere in dubbio per infortuno è Cher Ndour, che nonostante fosse convocato con l'Under 21 il centrocampista ha lasciato subito il ritiro a causa di un problema ad una coscia. Il ragazzo anche oggi si è allenato a parte, ma una sua convocazione in vista di Monza al momento non è assolutamente in dubbio: sarà invece da capire se partirà titolare o entrerà solo a gara in corso.

Il calvario di Atta sembra destinato a continuare

Diversa la situazione di Atta che, nonostante da mesi ormai la Fiorentina sostenga che il momento adatto per rivederlo in campo fosse dopo la seconda sosta per le nazioni, probabilmente non rientrerà disponibile in vista di lunedì. Al tecnico sembra non importare piu quando è il suo recupero, ma la volontà resta quella di averlo nuovamente al 100%.