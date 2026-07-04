La concorrenza per Gill non manca, Fiorentina avvisata. Il procuratore: "Valuteremo le offerte arrivate dall'Italia"

Sembra esserci anche la Fiorentina sulle tracce di Orlando Gill, portiere del San Lorenzo e del Paraguay, attenzionato da tante squadre al Mondiale come confermato dal suo agente.

“Ci hanno contattato tanti club per lui"

Fabian Bustos, procuratore di Gill, ha rilasciato a TMW le seguenti dichiarazioni sul suo assisto: "Vari club ci hanno contattato per conoscere la sua situazione. Ed è vero che dall'Italia è sorto abbastanza interesse da diverse squadre. Valuteremo le offerte. Se gli piacerebbe la Serie A? Certamente".

Trattativa con una squadra di Serie A non semplice

Tra le squadre in corsa per lui, oltre alla Fiorentina, sembra esserci il Torino che sta imbastendo una trattativa per aggiudicarselo, anche se sembra tutt'altro che semplice.