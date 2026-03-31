Si defila un papabile nome per il post Vanoli: De Zerbi dice sì al Tottenham. Ecco cosa c'è dietro la scelta

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Roberto De Zerbi avrebbe detto di sì alla proposta del Tottenham, che ha da qualche ora esonerato Igor Tudor.

La scelta

Sembrava che l'allenatore ex Sassuolo e Brighton preferisse aspettare l'estate per una decisione sul futuro, ma il progetto degli Spurs lo ha convinto. Alto livello e grandi investimenti per ripartire dopo una stagione no.

Nome da depennare

Sono stati questi i dettagli che hanno fatto la differenza nella scelta di De Zerbi, che in queste settimane era stato inserito nella lista dei papabili nomi per il post Vanoli alla Fiorentina. Non sarà però lui il nuovo allenatore viola.