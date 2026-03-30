Il futuro della panchina viola? De Zerbi potrebbe non essere più a disposizione a fine campionato

Il potenziale futuro della panchina della Fiorentina tiene sempre banco a Firenze, con Vanoli che deve ancora conquistare la salvezza e giocarsi le sue carte in Conference. Il tecnico non è forse la prima scelta di Paratici che però non l'ha certo sfiduciato ad oggi.

Tra le varie opzioni al momento spendibili c'è anche Roberto De Zerbi che ha chiuso in anticipo e bruscamente il suo rapporto con il Marsiglia. L'esonero di Tudor al Tottenham potrebbe complicare i piani perché gli Spurs, secondo la BBC, vorrebbero proprio il tecnico italiano e lo vorrebbero subito. Anche il club londinese è alle prese con la lotta salvezza e se il pressing su De Zerbi andasse a segno, per la Fiorentina il nome andrebbe automaticamente depennato dalla lista.