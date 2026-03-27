Vitale: "I miei nomi per l'anno prossimo sono De Zerbi e Sarri. Ndour? Unico investimento azzeccato dalla Fiorentina"

Il dirigente sportivo e tifoso viola Pino Vitale ha parlato così a Lady Radio: “Sono contento per il gol di Kean, sono convinto che darà una bella mano alla Fiorentina in questo finale di stagione. Vedremo cosa succederà in estate, cosa vorrà fare lui e chi eventualmente sarà disposto a pagare la clausola. Ora è importante pensare al presente, una cosa alla volta. Ho sempre avuto fiducia nella salvezza della Fiorentina, con l'Inter si è vista finalmente una buona prestazione e sono convinto che a Verona vedremo un'altra partita di livello”.

“De Zerbi o Sarri per l'anno prossimo”

Poi ha aggiunto: “Vanoli ha fatto bene e sono convinto che salverà la Fiorentina, ne aveva tutte le qualità. Detto questo, con tutta la stima che ho per lui, l'anno prossimo si dovrà ripartire con un allenatore più importante. Io sono per Sarri o per De Zerbi, credo che per motivi diversi potrebbero essere i nomi giusti per la panchina viola. Kean per soldi e Camarda? Quest'ultimo è un calciatore di grande prospettiva, però ha subito degli infortuni importante. Se vuoi fare una squadra da quinto posto servono altri nomi".

“Ndour può solo crescere”

Infine: “La crescita di Ndour non mi sorprende, ieri ho visto la partita dell'Under 21 e mi ha impressionato positivamente. E' un ragazzo giovane nonché uno dei pochi investimenti azzeccati della Fiorentina, non può fare che bene da qui ai prossimi anni”.